Иран объявил об ударах по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Иранские военные атаковали Израиль в ответ на гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани, передает Press TV.
«
"КСИР объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани", — говорится в материале.
Накануне министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что секретарь погиб при атаке на Тегеран. Позднее офис Лариджани подтвердил эту информацию. Чиновник отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе. Президент Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за его гибель.
В ночь на среду сообщалось о серии взрывов в Тель-Авиве. По данным гостелерадиокомпании Kan, в центре города серьезно повреждена железнодорожная станция.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.