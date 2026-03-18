Мерц заявил, что отговорил бы США от нападения на Иран - РИА Новости, 18.03.2026
19:30 18.03.2026
Мерц заявил, что отговорил бы США от нападения на Иран
Мерц заявил, что отговорил бы США от нападения на Иран - РИА Новости, 18.03.2026
Мерц заявил, что отговорил бы США от нападения на Иран
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что отговорил бы США от нападения на Иран, но признался, что к нему не обращались за советами. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T19:30:00+03:00
2026-03-18T19:30:00+03:00
в мире
иран
сша
германия
фридрих мерц
нато
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
германия
в мире, иран, сша, германия, фридрих мерц, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Германия, Фридрих Мерц, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мерц заявил, что отговорил бы США от нападения на Иран

Мерц: США не советовались с ФРГ по поводу нападения на Иран

БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что отговорил бы США от нападения на Иран, но признался, что к нему не обращались за советами.
"Вашингтон не посоветовался с нами (перед принятием решения в отношении Ирана - ред.) и не счел европейскую помощь необходимой. Мы бы отговорили действовать так, как это происходит в настоящее время", - заявил Мерц, выступая в бундестаге.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
В Германии предупредили о повышении цен из-за блокады Ормузского пролива
Вчера, 14:37
По его словам, в ходе последующих контактов с американцами германские власти дали "ясно понять", что у них по-прежнему остается много вопросов по поводу конфликта с Ираном.
"До сих пор нет убедительной концепции того, как эта операция может увенчаться успехом", - заметил Мерц.
Он вновь повторил, что Германия не намерена принимать участия в конфликте на Ближнем Востоке, в том числе в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе с помощью военных средств.
"Для этого пока отсутствует план, а также мандат Организации Объединенных Наций, Европейского союза или НАТО. Это ни в коем случае не исключает того, что мы будем стремиться к скорейшему прекращению войны дипломатическими методами", - заключил Мерц.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Глава МИД Германии усомнился в возможности смены власти в Иране
Вчера, 18:53
 
В миреИранСШАГерманияФридрих МерцНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
