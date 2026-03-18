БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал страны ЕС к активной роли в международных делах, полагая, что для европейцев настало время проявить свою субъектность.

"Я уже говорил об этом здесь и повторяю это сегодня как европеец. Мы должны сплоченно и целеустремленно взять нашу безопасность и защиту нашей свободы в свои руки", - сказал Мерц.