БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал страны ЕС к активной роли в международных делах, полагая, что для европейцев настало время проявить свою субъектность.
"В этом Европейском союзе, насчитывающем 450 миллионов жителей, что на 100 миллионов больше, чем в Соединенных Штатах Америки, мы не хотим больше дешево продавать себя. Мы определяем свои интересы и одновременно выявляем средства, позволяющие эти интересы отстаивать. Мы понимаем, что другие тоже зависят от нас, а не только мы от них", - заявил Мерц, выступая в бундестаге с правительственным заявлением по поводу предстоящего саммита Европейского совета.
В этой связи он призвал страны ЕС использовать имеющиеся у них преимущества для более активной роли в международных делах, а также самим позаботиться об обеспечении своей безопасности.
"Я уже говорил об этом здесь и повторяю это сегодня как европеец. Мы должны сплоченно и целеустремленно взять нашу безопасность и защиту нашей свободы в свои руки", - сказал Мерц.
Саммит лидеров Европейского совета пройдет 19-20 марта в Брюсселе.
