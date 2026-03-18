Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/merts-2081520520.html
Мерц призвал страны ЕС к активной роли в международных делах
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал страны ЕС к активной роли в международных делах, полагая, что для европейцев настало время проявить свою субъектность. РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079641185_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_ad638728318324febdd35a617d22e5d8.jpg
https://ria.ru/20260318/smi-2081375193.html
https://ria.ru/20260317/iran-2081129500.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079641185_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_94add132365d4521291ddb425ce89208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Германия, Брюссель, Фридрих Мерц, Евросоюз, Европейский совет
Мерц призвал ЕС к активной роли в международных делах, проявив субъектность

© REUTERS / Annegret HilseКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал страны ЕС к активной роли в международных делах, полагая, что для европейцев настало время проявить свою субъектность.
"В этом Европейском союзе, насчитывающем 450 миллионов жителей, что на 100 миллионов больше, чем в Соединенных Штатах Америки, мы не хотим больше дешево продавать себя. Мы определяем свои интересы и одновременно выявляем средства, позволяющие эти интересы отстаивать. Мы понимаем, что другие тоже зависят от нас, а не только мы от них", - заявил Мерц, выступая в бундестаге с правительственным заявлением по поводу предстоящего саммита Европейского совета.
В этой связи он призвал страны ЕС использовать имеющиеся у них преимущества для более активной роли в международных делах, а также самим позаботиться об обеспечении своей безопасности.
"Я уже говорил об этом здесь и повторяю это сегодня как европеец. Мы должны сплоченно и целеустремленно взять нашу безопасность и защиту нашей свободы в свои руки", - сказал Мерц.
Саммит лидеров Европейского совета пройдет 19-20 марта в Брюсселе.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала