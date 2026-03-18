В Московском зоопарке медведи вышли из спячки
11:53 18.03.2026 (обновлено: 17:07 18.03.2026)
В Московском зоопарке медведи вышли из спячки
В Московском зоопарке медведи вышли из спячки
Бурый и гималайские медведи из Московского зоопарка вышли из спячки, сообщила генеральный директор Светлана Акулова. РИА Новости, 18.03.2026
В Московском зоопарке медведи вышли из спячки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бурый и гималайские медведи из Московского зоопарка вышли из спячки, сообщила генеральный директор Светлана Акулова.
"Мы рады сообщить, что пришла весна, и практически все наши медведи проснулись. Здесь, на новой территории, у нас проснулись Алладин, Гром и наша Бабуля. На старой территории проснулись Фаня и Вася. И в Устюге, в зоосаде, у нас проснулся Миша, но Яша еще пока спит", — рассказала она.

Были переживания, что медведи будут тяжело просыпаться из-за экстремально снежной зимы, отметила Акулова.
"Мы думали, что они проснутся намного позже, но природа удивляет, и весна пришла достаточно быстро, и все медведи проснулись тоже также активно и на удивление быстро. Мы переживали больше всего за Алладина, потому что он у нас возрастной, ему 32 года, и мы очень переживали за его здоровье, но все обошлось", — уточнила генеральный директор.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГималайский медведь по кличке Аладдин, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке
Гималайский медведь по кличке Аладдин, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке
Она подчеркнула, что медведи прекрасно себя чувствуют и потихоньку приходят в себя, осматривают территорию, проверяют все ли хорошо в их вольерах.
"На удивление первый сезон нас порадовала Бабуля. Она почему-то вдруг стала делать зарядку два раза в день, обнимая древесную шерсть и сворачиваясь в клубок, переворачивается с бока на бок. Почему вдруг такое у нее поведение появилось, мы не знаем, но для нас и для наших специалистов это тоже достаточно интересный факт, который будет описан в одной из статей", — добавила Акулова.

