В Московском зоопарке медведи вышли из спячки

"Мы рады сообщить, что пришла весна, и практически все наши медведи проснулись. Здесь, на новой территории, у нас проснулись Алладин, Гром и наша Бабуля. На старой территории проснулись Фаня и Вася. И в Устюге, в зоосаде, у нас проснулся Миша, но Яша еще пока спит", — рассказала она.
"Мы думали, что они проснутся намного позже, но природа удивляет, и весна пришла достаточно быстро, и все медведи проснулись тоже также активно и на удивление быстро. Мы переживали больше всего за Алладина, потому что он у нас возрастной, ему 32 года, и мы очень переживали за его здоровье, но все обошлось", — уточнила генеральный директор.
"На удивление первый сезон нас порадовала Бабуля. Она почему-то вдруг стала делать зарядку два раза в день, обнимая древесную шерсть и сворачиваясь в клубок, переворачивается с бока на бок. Почему вдруг такое у нее поведение появилось, мы не знаем, но для нас и для наших специалистов это тоже достаточно интересный факт, который будет описан в одной из статей", — добавила Акулова.