Пользователи MAX смогут создавать стикеры

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Национальная платформа Мах начала тестировать создание стикеров вместе с авторами публичных каналов, сообщили в пресс-службе Мах.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

инфлюенсеры, звезды и СМИ

Отмечается, что присоединиться к тестированию могут авторы категории "А+", то есть с 10 тысячами подписчиков в одной из социальных сетей, с помощью чат-бота "Стикеры в Мах".

Для создания набора стикеров в мессенджере необходимо открыть бот и нажать кнопку "Начать", после этого на кнопку "Открыть" и добавить изображения из галереи или файлов устройства, указав название стикерпака, добавили там.