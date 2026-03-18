Спикер нижегородского парламента Люлин назвал родными жителей Крыма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в день воссоединения Крыма с Россией рассказал, почему нижегородцы и крымчане могут считать себя родными.

Спикер регионального парламента разместил видеопоздравление коллегам из госсовета Крыма на платформе Max, отметив, что 12 лет назад вся страна следила за событиями Крымской весны и назвав выбор Крыма быть с Россией "моментом исторической справедливости", который навсегда останется в сердцах миллионов людей.

"Нижегородцы всегда считали крымчан родными. Наши отцы и деды вместе освобождали Крым от фашистов. Советский район Крыма и Советский район Нижнего Новгорода - побратимы. Несмотря на разделяющее нас расстояние, мы дружим и с каждым днем становимся ближе. От всей души желаю крымчанам мирного неба над головой, стабильности и огромных успехов", – заявил Люлин.

В июне 2025 года на форуме регионов в Нижнем Новгороде между нижегородским и крымским парламентами был подписан договор о сотрудничестве для развития совместных проектов в области развития государственной политики, агропромышленного комплекса и других экономических и социальных направлений. В своем видеопоздравлении Люлин обратился к своему коллеге, председателю госсовета Крыма Владимиру Константинову.