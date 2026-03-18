Спикер нижегородского парламента Люлин назвал родными жителей Крыма - РИА Новости, 18.03.2026
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в день воссоединения Крыма с Россией рассказал, почему нижегородцы и крымчане могут... РИА Новости, 18.03.2026
Люлин рассказал, почему нижегородцы и крымчане могут считать себя родными
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в день воссоединения Крыма с Россией рассказал, почему нижегородцы и крымчане могут считать себя родными.
Спикер регионального парламента разместил видеопоздравление коллегам из госсовета Крыма на платформе Max, отметив, что 12 лет назад вся страна следила за событиями Крымской весны и назвав выбор Крыма быть с Россией "моментом исторической справедливости", который навсегда останется в сердцах миллионов людей.
"Нижегородцы всегда считали крымчан родными. Наши отцы и деды вместе освобождали Крым от фашистов. Советский район Крыма и Советский район Нижнего Новгорода - побратимы. Несмотря на разделяющее нас расстояние, мы дружим и с каждым днем становимся ближе. От всей души желаю крымчанам мирного неба над головой, стабильности и огромных успехов", – заявил Люлин.
В июне 2025 года на форуме регионов в Нижнем Новгороде между нижегородским и крымским парламентами был подписан договор о сотрудничестве для развития совместных проектов в области развития государственной политики, агропромышленного комплекса и других экономических и социальных направлений. В своем видеопоздравлении Люлин обратился к своему коллеге, председателю госсовета Крыма Владимиру Константинову.
"Наша совместная работа доказывает: расстояние не помеха для настоящей дружбы. Уверен, что наши парламенты продолжат эффективно работать на благо жителей обоих регионов, обмениваясь лучшими законодательными практиками. Мы видим, как сегодня преображается Крым. Но главное богатство полуострова – это его люди: душевные, стойкие, гостеприимные. Пусть наш общий дом – Великая Россия – с каждым годом становится только крепче и краше", – резюмировал председатель законодательного собрания Нижегородской области.