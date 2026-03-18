Житель Кубани выиграл в лотерею с помощью простой комбинации цифр

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Житель Краснодарского края в среду выиграл в лотерею больше 314 миллионов рублей, выбрав в билете простую числовую комбинацию "5, 6, 7, 8", рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

Там отметили, что новоиспеченный мультимиллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Пока известно, что победитель купил билет за 300 рублей в мобильном приложении.

В пресс-службе пояснили, что по правилом этой лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. "Примечательно, что счастливчик из Краснодарского края выбрал числа по порядку из первого десятка и отметил одинаковую числовую комбинацию в обоих игровых полях билета - 5, 6, 7, 8 в первом поле и 5, 6, 7, 8 - во втором", - отметили в компании.