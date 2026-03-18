Житель Кубани выиграл в лотерею с помощью простой комбинации цифр
Житель Краснодарского края в среду выиграл в лотерею больше 314 миллионов рублей, выбрав в билете простую числовую комбинацию "5, 6, 7, 8", рассказали РИА... РИА Новости, 18.03.2026
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Житель Краснодарского края в среду выиграл в лотерею больше 314 миллионов рублей, выбрав в билете простую числовую комбинацию "5, 6, 7, 8", рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"В среду, 18 марта 2026 года, в ходе 13034-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Краснодарского края
выиграл 314 272 407 рублей", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что новоиспеченный мультимиллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Пока известно, что победитель купил билет за 300 рублей в мобильном приложении.
В пресс-службе пояснили, что по правилом этой лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. "Примечательно, что счастливчик из Краснодарского края выбрал числа по порядку из первого десятка и отметил одинаковую числовую комбинацию в обоих игровых полях билета - 5, 6, 7, 8 в первом поле и 5, 6, 7, 8 - во втором", - отметили в компании.
Выигрыш жителя Кубани - уже не первый разыгранный "Столото
" многомиллионный приз в этом году. Среди остальных он стал четвертым по величине. Первое место досталось победителю из Тюмени
(333 333 833 рубля), второе и третье - жителям Свердловской области
и Новосибирска
(333 333 333 рубля), а пятое место - жителю Липецкой области
(100 000 000 рублей), напомнили в пресс-службе.
Все лотереи в России
государственные, их организуют Минфин
и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы России.