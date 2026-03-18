Жительница Краснодарского края выиграла пять миллионов рублей в лотерее

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Продавец из Краснодарского края Анастасия после шуток на работе о своей удачливости выиграла 5 миллионов рублей в лотерее "Большая 8", рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"Продавец Анастасия из Красноярского края стала одной из новых победительниц "Национальной Лотереи", выиграв 5 миллионов рублей в лотерее "Большая 8", - сказано в сообщении.

В релизе также приводятся впечатления счастливицы: "Мы как раз вспоминали, что я с детства была везучая. Я даже подумала: где же мое везение? И оно решило напомнить о себе. Ходила на работе шутила - где мой миллион мелкими купюрами?".

Анастасия участвует в лотереях около двух лет, когда есть возможность. До этой победы ее самый крупный приз составлял 50 тысяч рублей в игре "Топ12".

Победительница призналась, что счастливый билет она не выбирала осознанно - числа были случайными. При этом сразу после выигрыша краснодарка по пути в лотерейный центр еще раз испытала удачу и выиграла 10 тысяч рублей в "Супер 8".

Что касается планов на выигрыш, то победительница рассматривает возможность направить средства на ремонт. "А там уже будем смотреть по ситуации. Главное - хорошо подумать, что именно хочется", - отметила она.