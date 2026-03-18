Ани Лорак покажет свое новое шоу в городах России - РИА Новости, 18.03.2026
19:57 18.03.2026
Ани Лорак покажет свое новое шоу в городах России
Ани Лорак покажет свое новое шоу в городах России - РИА Новости, 18.03.2026
Ани Лорак покажет свое новое шоу в городах России
Певица Ани Лорак (Каролина Куек) рассказала РИА Новости, что в скором времени покажет свое новое шоу Aura во многих городах России. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T19:57:00+03:00
2026-03-18T19:57:00+03:00
россия, москва, ани лорак
Шоубиз, Россия, Москва, Ани Лорак
Ани Лорак покажет свое новое шоу в городах России

РИА Новости: Ани Лорак покажет свое новое шоу в городах России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Певица Ани Лорак. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Певица Ани Лорак (Каролина Куек) рассказала РИА Новости, что в скором времени покажет свое новое шоу Aura во многих городах России.
"Я планирую повторить свое большое шоу в городах России. С 20 апреля у нас начинается тур. Это будет адаптированная туровая версия, но все зрители, которые придут, увидят те же постановки и получат те же ощущения, что получили зрители в Москве", - сказала она.
В начале марта Лорак представила свое новое шоу Aura на концертной площадке "Live Арена" в Москве. Певица рассказала зрителям о главных моментах своего пути, который был наполнен как светлыми и радостными моментами, так и сложными испытаниями, предательством и болью. В рамках шоу было использовано большое количество пиротехники, спецэффектов и эксклюзивных костюмов.
Как выяснило РИА Новости, Лорак могла заработать более 169 миллионов рублей на проданных билетах за данное шоу - без учета затрат на проведение мероприятия.
Первый крупный успех пришел к певице на телепроекте "Утренняя звезда", где она дебютировала под псевдонимом Ани Лорак. В 2008 году она представила сингл Shady Lady и с этой песней выступила на "Евровидении", где заняла второе место.
