Ани Лорак покажет свое новое шоу в городах России

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Певица Ани Лорак (Каролина Куек) рассказала РИА Новости, что в скором времени покажет свое новое шоу Aura во многих городах России.

Как выяснило РИА Новости, Лорак могла заработать более 169 миллионов рублей на проданных билетах за данное шоу - без учета затрат на проведение мероприятия.

Первый крупный успех пришел к певице на телепроекте "Утренняя звезда", где она дебютировала под псевдонимом Ани Лорак. В 2008 году она представила сингл Shady Lady и с этой песней выступила на "Евровидении", где заняла второе место.