Хегсет и Рубио в постоянном контакте с союзниками по Ормузскому проливу

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет и глава госдепа США Марко Рубио находятся на связи с союзниками Вашингтона в Европе и на Ближнем Востоке по вопросу защиты судоходства в Ормузском проливе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) и его команда, особенно министр Хегсет и госсекретарь Рубио, продолжают поддерживать контакты со своими коллегами в Европе и, конечно, с нашими союзниками в арабском регионе, чтобы активизировать усилия и сделать больше для оказания помощи Соединенным Штатам в обеспечении безопасности Ормузского пролива", - сказала она в эфире телеканала Fox News.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.