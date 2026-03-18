Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани - РИА Новости, 18.03.2026
11:43 18.03.2026
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Лариджани, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Володин: Лариджани внес значительный вклад в укрепление партнерства Ирана с РФ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования спикеру парламента Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью Секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, сообщается на сайте Госдумы.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране. Позже офис Лариджани подтвердил его гибель.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью Секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Ардешира Лариджани в результате авиаудара по Тегерану", - сказано в публикации.
Володин отметил, что Лариджани всегда защищал интересы Ирана, боролся за независимость, отстаивал право на суверенное развитие своей страны.
"Внес значительный вклад в укрепление российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, межпарламентского сотрудничества и дружбы наших народов", - подчеркнул председатель Госдумы.
Он также попросил передать слова сочувствия родным и близким Али Лариджани.
