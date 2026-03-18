Источник назвал стоимость новой Lada Vesta Sport

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Цены на новую модель "АвтоВАЗа" Lada Vesta Sport будут максимально приближены к соответствующим версиям Vesta Sportline, которые сейчас стоят от 2,3 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с подробностями.

АвтоВАЗ " начал производство обновленной Vesta Sport в конце февраля 2026 года. Модель будет выпускаться в кузовах седан и универсал. Сейчас в модельной линейке Lad a представлены аналогичные кузова в версии Sportline, цена которых составляет от 2,3 миллиона рублей за седан и от 2,5 миллиона - за универсал.

"Цена от Sportline не будет сильно отличаться и будет практически идентичной", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее производитель, Vesta Sport получит двигатель нового поколения на базе мотора 1,8 литра EVO, форсированный до 147 лошадиных сил, тогда как на версии Sportline ставится мотор 1,6 литра на 118 лошадиных сил.

Также в новой модели впервые будет использоваться 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент. Машина получит аэродинамический обвес и фирменный спортивный интерьер салона в черно-красном цвете.