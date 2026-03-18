Источник назвал стоимость новой Lada Vesta Sport - РИА Новости, 18.03.2026
07:04 18.03.2026
Источник назвал стоимость новой Lada Vesta Sport
Источник назвал стоимость новой Lada Vesta Sport - РИА Новости, 18.03.2026
Источник назвал стоимость новой Lada Vesta Sport
Цены на новую модель "АвтоВАЗа" Lada Vesta Sport будут максимально приближены к соответствующим версиям Vesta Sportline, которые сейчас стоят от 2,3 миллиона... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T07:04:00+03:00
2026-03-18T07:04:00+03:00
экономика
автоваз
lada vesta
РИА Новости
экономика, автоваз, lada vesta
Экономика, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Источник назвал стоимость новой Lada Vesta Sport

РИА Новости: новая Lada Vesta Sport будет начинаться от 2,3 млн рублей

© Фото : ОАО "АвтоВАЗ"Автомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : ОАО "АвтоВАЗ"
Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Цены на новую модель "АвтоВАЗа" Lada Vesta Sport будут максимально приближены к соответствующим версиям Vesta Sportline, которые сейчас стоят от 2,3 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с подробностями.
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Vesta Sport в конце февраля 2026 года. Модель будет выпускаться в кузовах седан и универсал. Сейчас в модельной линейке Lada представлены аналогичные кузова в версии Sportline, цена которых составляет от 2,3 миллиона рублей за седан и от 2,5 миллиона - за универсал.
"Цена от Sportline не будет сильно отличаться и будет практически идентичной", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал ранее производитель, Vesta Sport получит двигатель нового поколения на базе мотора 1,8 литра EVO, форсированный до 147 лошадиных сил, тогда как на версии Sportline ставится мотор 1,6 литра на 118 лошадиных сил.
Также в новой модели впервые будет использоваться 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент. Машина получит аэродинамический обвес и фирменный спортивный интерьер салона в черно-красном цвете.
"АвтоВАЗ" пока не объявил дату начала продаж и официальную цену на Vesta Sport.
