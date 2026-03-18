05:06 18.03.2026
Россиянам рассказали, когда доллар подорожает до 90 рублей
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Курс доллара на уровне 85-90 рублей может быть достигнут уже к середине текущего года, если мировые цены на нефть останутся высокими, а цена отсечения по нефти в бюджетном правиле будет понижена до 50 долларов за баррель, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Цель бюджетного правила - ослабить негативное воздействие на экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют цену отсечения и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета. При превышении ее рыночными ценами российской нефти Минфин покупает на рынке валюту в ФНБ. Если же рыночная цена падает ниже цены отсечения, то Минфин продает валюту из ФНБ. В марте Минфин не проводит операции с валютой и золотом в связи с планами изменить цену отсечения на нефть.
Котировки нефти с 27 февраля на фоне обострения на Ближнем Востоке выросли более чем на 41%. При этом максимально нефть подскакивала 9 марта до 119,5 доллара за баррель Brent (+64,9%). Официальный курс доллара ЦБ РФ за этот же период вырос на 6,2%, до 81,91 рубля.
Изменение цены отсечения по нефти в рамках бюджетного правила не приведет к обвалу рубля, заявил в конце февраля советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
"Минфин, вероятно, финализирует параметры бюджетного правила весной, и ЦБ вернется на валютный рынок в режиме регулярных операций для Минфина. Если цена отсечения на российскую нефть будет установлена на уровне около 50 долларов за баррель, а цены на нефть останутся высокими, то регулятор будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, что повысит вероятность закрепления курса доллара в диапазоне 85-90 рублей к середине 2026 года", - сказала старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
Если цены на российскую нефть в течение ближайших трех месяцев в среднем составят 65 долларов за баррель, а новая цена отсечения - 50 долларов, то дополнительный спрос от Минфина может составить порядка 2 миллиардов долларов в месяц, оценил директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
"Однако ЦБ продолжит продажи валюты для зеркалирования инвестиционных операций ФНБ - в объеме около 1,2 миллиарда в месяц", - добавляет он.
Таким образом, чистые покупки валюты до 30 июня будут не столь значительными - менее 1 миллиарда долларов в месяц, считает он. "Для того, чтобы отметка 85 рублей за доллар была превышена к маю, цена российской нефти для налогообложения должна достичь и стабилизироваться у отметки 75 долларов за баррель, а цена отсечения - также установлена на уровне 50 долларов", - резюмирует он.
