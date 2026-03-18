У побережья Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на среду в Тихом океане у побережья Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 124 километрах восточнее необитаемого острова Симушир произошло в ночь на 18 марта. Его очаг располагался на глубине в 41 километр", - рассказала агентству сейсмолог.