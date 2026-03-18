https://ria.ru/20260318/kurer-2081474042.html
Курьера, забравшего деньги убитой предпринимательницы в Москве, задержали
В Москве задержали курьера, забравшего деньги убитой футболистом предпринимательницы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
2026-03-18T17:27:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081490966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fa3feba28a55ef15cc6a23bf556bca1.jpg
https://ria.ru/20260317/sekach-2081236597.html
https://ria.ru/20260317/sekach-2081174812.html
https://ria.ru/20260314/ural-2080718531.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081490966_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4eca6f6270a4063502cf9e9ae927b081.jpg
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Курьера, забравшего деньги убитой футболистом предпринимательницы, задержали
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Москве задержали курьера, забравшего деньги убитой футболистом предпринимательницы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«
"Сегодня в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО <...> задержан 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом резонансного уголовного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе столицы 13 марта", — написала она в MAX.
По ее словам, деньги, похищенные из сейфа потерпевшей, передала юноше 22-летняя москвичка, задержанная ранее. Именно она подобрала средства и другие ценности, которые после убийства сбросил из окна основной фигурант — 20-летний игрок ФК "Урал-2" Даниил Секач.
Затем студент колледжа отдал похищенное следующему участнику криминальной схемы, его личность выясняют. СК
в ближайшее время предъявит молодому человеку обвинение.
По данным следствия, мошенники, притворяясь сотрудниками полиции, убедили 16-летнюю дочь хозяйки квартиры впустить домой Секача. Он несколько раз ударил женщину ножом, после чего она умерла.
Сам обвиняемый рассказал, что ему позвонила незнакомая девушка и обманом вынудила его сообщить персональные данные. После этого ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах", а также номер телефона, по которому "необходимо" позвонить.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Как пишет Telegram-канал Life
, курировать ограбление могли мошенники с Украины.