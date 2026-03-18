Курьера, забравшего деньги убитой предпринимательницы в Москве, задержали

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Москве задержали курьера, забравшего деньги убитой футболистом предпринимательницы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

« "Сегодня в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО <...> задержан 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом резонансного уголовного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе столицы 13 марта", — написала она в MAX.

По ее словам, деньги, похищенные из сейфа потерпевшей, передала юноше 22-летняя москвичка, задержанная ранее. Именно она подобрала средства и другие ценности, которые после убийства сбросил из окна основной фигурант — 20-летний игрок ФК "Урал-2" Даниил Секач.

Затем студент колледжа отдал похищенное следующему участнику криминальной схемы, его личность выясняют. СК в ближайшее время предъявит молодому человеку обвинение.

По данным следствия, мошенники, притворяясь сотрудниками полиции, убедили 16-летнюю дочь хозяйки квартиры впустить домой Секача. Он несколько раз ударил женщину ножом, после чего она умерла.

Сам обвиняемый рассказал, что ему позвонила незнакомая девушка и обманом вынудила его сообщить персональные данные. После этого ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах", а также номер телефона, по которому "необходимо" позвонить.