Главу Минздрава Кубани обвинили в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей
Главу Минздрава Кубани обвинили в присвоении бюджетных 7,5 млн рублей
КРАСНОДАР, 18 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, согласно материалам дела, глава министерства похитил денежные средства в размере 7,5 миллиона рублей из бюджета Минздрава России, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Октябрьским районным судом Краснодара
рассмотрено ходатайство… в отношении Евгения Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ
… Филиппов с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь министром здравоохранения Краснодарского края
, путем фиктивного трудоустройства на должность заведующего кафедрой ФПК
ППС ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет", совершил хищение денежных средств, выделяемых из бюджета министерства здравоохранения РФ, в размере 7 517 026, 23 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
пресс-службы судов региона.
По данным пресс-службы, согласно доводам следствия, Филиппов может оказывать давление на свидетелей и противодействовать расследованию. Сообщается, что согласно материалам дела, имеются факты наличия у главы минздрава региона и его семьи дорогостоящего имущества.