Главу Минздрава Кубани обвинили в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей - РИА Новости, 18.03.2026
18:10 18.03.2026 (обновлено: 18:22 18.03.2026)
Главу Минздрава Кубани обвинили в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей
Главу Минздрава Кубани обвинили в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей - РИА Новости, 18.03.2026
Главу Минздрава Кубани обвинили в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей
Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, согласно материалам дела, глава министерства похитил... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T18:10:00+03:00
2026-03-18T18:22:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
краснодар
федеральная пассажирская компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081204750_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_fb4736aefbdf64784e919407aee6beee.jpg
https://ria.ru/20260318/sud-2081488168.html
россия
краснодарский край
краснодар
происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, федеральная пассажирская компания
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Федеральная пассажирская компания
Главу Минздрава Кубани обвинили в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей

Главу Минздрава Кубани обвинили в присвоении бюджетных 7,5 млн рублей

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, согласно материалам дела, глава министерства похитил денежные средства в размере 7,5 миллиона рублей из бюджета Минздрава России, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство… в отношении Евгения Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ… Филиппов с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь министром здравоохранения Краснодарского края, путем фиктивного трудоустройства на должность заведующего кафедрой ФПК ППС ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет", совершил хищение денежных средств, выделяемых из бюджета министерства здравоохранения РФ, в размере 7 517 026, 23 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы судов региона.
По данным пресс-службы, согласно доводам следствия, Филиппов может оказывать давление на свидетелей и противодействовать расследованию. Сообщается, что согласно материалам дела, имеются факты наличия у главы минздрава региона и его семьи дорогостоящего имущества.
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКраснодарФедеральная пассажирская компания
 
 
