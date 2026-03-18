Главу Минздрава Кубани обвинили в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей

КРАСНОДАР, 18 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, согласно материалам дела, глава министерства похитил денежные средства в размере 7,5 миллиона рублей из бюджета Минздрава России, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным пресс-службы, согласно доводам следствия, Филиппов может оказывать давление на свидетелей и противодействовать расследованию. Сообщается, что согласно материалам дела, имеются факты наличия у главы минздрава региона и его семьи дорогостоящего имущества.