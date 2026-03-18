Кубинцы готовят еду на кострах на фоне отключений электроэнергии

ГАВАНА, 18 мар - РИА Новости. Некоторые кубинцы на фоне отключений электроэнергии готовят еду на костре, чтобы она не пропала, рассказал РИА Новости пенсионер Андрес Мартинес, живущий неподалеку от Гаваны.

В последнее время Куба испытывает серьезные проблемы с энергоснабжением из-за санкций и энергоблокады со стороны США . С начала марта в стране произошло два массовых сбоя в энергосистеме.

Мартинес рассказал, что еда в холодильнике начала размораживаться, и, чтобы она не пропала, семья приняла решение приготовить кальдосу - наваристое рагу из овощей и мяса, популярное на острове блюдо. В случае с семьёй Мартинеса это была курица.

"Я с отчаянием смотрю, как продукты, которые так трудно достать и которые так дорого стоят, могут испортиться", - сказал пенсионер.

"Газ в баллонах пока не распределяли, электричества на кухне нет, поэтому мы, как во время празднования дня создания Комитетов защиты революции (отмечается в сентябре - ред.), разожгли огонь на улице. Получилось хорошо", - рассказал Мартинес.

В понедельник на острове объявили о полном отключении электроэнергетической системы, восстановить всю сеть и частично подключить генерирующие мощности энергетикам удалось спустя сутки. Блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас". Другой сбой, который оставил без света столичный регион, был 10 марта.

Гаване Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе . Посол России Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.