Кубинцы готовят еду на кострах на фоне отключений электроэнергии
Некоторые кубинцы на фоне отключений электроэнергии готовят еду на костре, чтобы она не пропала, рассказал РИА Новости пенсионер Андрес Мартинес, живущий... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T15:59:00+03:00
ГАВАНА, 18 мар - РИА Новости.
ГАВАНА, 18 мар - РИА Новости. Некоторые кубинцы на фоне отключений электроэнергии готовят еду на костре, чтобы она не пропала, рассказал РИА Новости пенсионер Андрес Мартинес, живущий неподалеку от Гаваны.
В последнее время Куба
испытывает серьезные проблемы с энергоснабжением из-за санкций и энергоблокады со стороны США
. С начала марта в стране произошло два массовых сбоя в энергосистеме.
Мартинес рассказал, что еда в холодильнике начала размораживаться, и, чтобы она не пропала, семья приняла решение приготовить кальдосу - наваристое рагу из овощей и мяса, популярное на острове блюдо. В случае с семьёй Мартинеса это была курица.
"Я с отчаянием смотрю, как продукты, которые так трудно достать и которые так дорого стоят, могут испортиться", - сказал пенсионер.
"Газ в баллонах пока не распределяли, электричества на кухне нет, поэтому мы, как во время празднования дня создания Комитетов защиты революции (отмечается в сентябре - ред.), разожгли огонь на улице. Получилось хорошо", - рассказал Мартинес.
В понедельник на острове объявили о полном отключении электроэнергетической системы, восстановить всю сеть и частично подключить генерирующие мощности энергетикам удалось спустя сутки. Блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас". Другой сбой, который оставил без света столичный регион, был 10 марта.
Президент США Дональд Трамп
в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе . Посол России
в Гаване Виктор Коронелли
в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы
многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом
выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.