Кубинцы готовят еду на кострах на фоне отключений электроэнергии - РИА Новости, 18.03.2026
15:59 18.03.2026
Кубинцы готовят еду на кострах на фоне отключений электроэнергии
В мире, США, Виктор Коронелли, Гавана, Куба, Дональд Трамп
ГАВАНА, 18 мар - РИА Новости. Некоторые кубинцы на фоне отключений электроэнергии готовят еду на костре, чтобы она не пропала, рассказал РИА Новости пенсионер Андрес Мартинес, живущий неподалеку от Гаваны.
В последнее время Куба испытывает серьезные проблемы с энергоснабжением из-за санкций и энергоблокады со стороны США. С начала марта в стране произошло два массовых сбоя в энергосистеме.
Мартинес рассказал, что еда в холодильнике начала размораживаться, и, чтобы она не пропала, семья приняла решение приготовить кальдосу - наваристое рагу из овощей и мяса, популярное на острове блюдо. В случае с семьёй Мартинеса это была курица.
"Я с отчаянием смотрю, как продукты, которые так трудно достать и которые так дорого стоят, могут испортиться", - сказал пенсионер.
"Газ в баллонах пока не распределяли, электричества на кухне нет, поэтому мы, как во время празднования дня создания Комитетов защиты революции (отмечается в сентябре - ред.), разожгли огонь на улице. Получилось хорошо", - рассказал Мартинес.
В понедельник на острове объявили о полном отключении электроэнергетической системы, восстановить всю сеть и частично подключить генерирующие мощности энергетикам удалось спустя сутки. Блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас". Другой сбой, который оставил без света столичный регион, был 10 марта.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе . Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
