07:38 18.03.2026
Президент Кубы пообещал сопротивление в случае внешней агрессии
Куба окажет непреодолимое сопротивление в случае внешней агрессии, заявил президент страны Мигель Диас-Канель, комментируя угрозы США свергнуть конституционный... РИА Новости, 18.03.2026
МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Куба окажет непреодолимое сопротивление в случае внешней агрессии, заявил президент страны Мигель Диас-Канель, комментируя угрозы США свергнуть конституционный строй на острове.
"Перед лицом наихудшего сценария Кубу сопровождает уверенность: любой внешний агрессор столкнётся с непреодолимым сопротивлением", - написал он в своем блоге в Х.
По словам президента, США "почти ежедневно" угрожают свержением конституционного строя Кубы и используют в качестве предлога экономические трудности, которые стали результатом 60-летнего давления и попыток изоляции острова.
"Они намереваются и объявляют планы завладеть страной, её ресурсами, собственностью и даже самой экономикой, которую стремятся задушить, чтобы нас сломить. Только этим объясняется ожесточённая экономическая война, применяемая как коллективное наказание против всего народа", - написал политик.
Президент США Дональд Трамп ранее уже угрожал Кубе "недружественным переворотом", заявлял, что Штаты "что-то" скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что "взять Кубу будет большой честью".
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой нацбезопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
