17:40 18.03.2026 (обновлено: 17:49 18.03.2026)
Путин рассказал о решении вопросов водоотведения в Крыму
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение вопросов водоотведения в Крыму важно не только для крымчан, но и для миллионов туристов, которые посещают регион, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал членов правительства РФ на совещание, чтобы обсудить вопросы развития этих регионов.
"Решение вопросов водоотведения, канализации и так далее - это важно и для крымчан, для севастопольцев. Это важно для миллионов людей, которые приезжают летом в Крым на отдых. Всего там много мероприятий. Половина, даже меньше, пока только сделана, реализована", - сказал Путин.
Глава государства поинтересовался, как идет реализация проектов по реконструкции и строительству канализационно-очистных сооружений.
Глава минстроя Крыма Эдуард Щеголев сообщил, что в республике запланировано строительство 24 КОС, из них восемь объектов уже введены в эксплуатацию, 12 находится в процессе строительстве и четыре - в проектировании.
Путин в свою очередь спросил, все ли проекты обеспечены финансированием.
"Полностью обеспечено финансирование", - ответил Щеголев.
