Путин рассказал о решении вопросов водоотведения в Крыму

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение вопросов водоотведения в Крыму важно не только для крымчан, но и для миллионов туристов, которые посещают регион, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ в годовщину воссоединения Крыма Севастополя с Россией собрал членов правительства РФ на совещание, чтобы обсудить вопросы развития этих регионов.

"Решение вопросов водоотведения, канализации и так далее - это важно и для крымчан, для севастопольцев. Это важно для миллионов людей, которые приезжают летом в Крым на отдых. Всего там много мероприятий. Половина, даже меньше, пока только сделана, реализована", - сказал Путин

Глава государства поинтересовался, как идет реализация проектов по реконструкции и строительству канализационно-очистных сооружений.

Глава минстроя Крыма Эдуард Щеголев сообщил, что в республике запланировано строительство 24 КОС, из них восемь объектов уже введены в эксплуатацию, 12 находится в процессе строительстве и четыре - в проектировании.

Путин в свою очередь спросил, все ли проекты обеспечены финансированием.