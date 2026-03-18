Хуснуллин рассказал о росте турпотока в Крым

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдается рост туристического потока на Крымском полуострове, в 2025 году он составил 7,4 миллиона человек, а с 2014 года увеличился вдвое, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Севастополя. "Растет туристический поток на Крымском полуострове. В прошлом году на территорию полуострова приехало отдохнуть 7,4 миллиона человек, что на 1,1 миллион человек больше, чем в 2024 году. С 2014 года этот показатель увеличился почти вдвое", - сказал Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ на тему развития Крыма

Как отметил вице-премьер, с 2014 года номерной фонд гостиниц в Крыму вырос в 2,3 раза, в Севастополе - в 2,4 раза.