https://ria.ru/20260318/krym-2081477930.html
Хуснуллин рассказал о росте турпотока в Крым
Наблюдается рост туристического потока на Крымском полуострове, в 2025 году он составил 7,4 миллиона человек, а с 2014 года увеличился вдвое, сообщил... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:36:00+03:00
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774808_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_04c8d3b8f10e71d5c2b3dab685e6e3bf.jpg
https://ria.ru/20260316/krym-2080888648.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774808_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_e9b78eead49072d2526bc8b15aaa3ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Хуснуллин: турпоток в Крым в 2025 году составил 7,4 млн человек
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдается рост туристического потока на Крымском полуострове, в 2025 году он составил 7,4 миллиона человек, а с 2014 года увеличился вдвое, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Растет туристический поток на Крымском полуострове. В прошлом году на территорию полуострова приехало отдохнуть 7,4 миллиона человек, что на 1,1 миллион человек больше, чем в 2024 году. С 2014 года этот показатель увеличился почти вдвое", - сказал Хуснуллин
на совещании президента РФ Владимира Путина
с членами правительства РФ на тему развития Крыма
и Севастополя
.
Как отметил вице-премьер, с 2014 года номерной фонд гостиниц в Крыму вырос в 2,3 раза, в Севастополе - в 2,4 раза.
По его словам, только Херсонес Таврический в 2025 году посетили около 700 тысяч человек. Работы по развитию туристической инфраструктуры продолжаются.