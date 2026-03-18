Балицкий назвал воссоединение Крыма с Россией символом возрождения

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией стало символом надежды, возрождения и торжества справедливости, считает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"Ровно 12 лет назад, 18 марта 2014 года, произошло событие, которое стало символом надежды, возрождения и торжества справедливости для всех нас – воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, крымчане всегда были для жителей Запорожской области примером стойкости и решимости возвращения на родину, давали уверенность в том, что придёт день, когда исторические регионы также вернутся в Россию.
"С первых дней Крым и Севастополь протянули нам руку помощи, потому что знали, как важна поддержка и как важно чувствовать единство на нашем пути, и продолжают оказывать помощь на всех этапах", - подчеркнул губернатор.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.