Возвращение Крыма избавило его от взрывоопасного сценария, считает эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Возвращение в Россию избавило Крым от взрывоопасно сценария, который грозил полуострову со стороны Украины, заявил РИА Новости профессор экономики Академии административных наук имени Садата (Египет), председатель египетского клуба Друзей Крыма доктор Нур Нада.
"Крымская весна 2014 года, в ходе которой народ Крыма реализовал своё право на самоопределение, изначально была ответом на обоснованные опасения относительно собственного будущего в условиях нарастающей агрессии со стороны Киева. События Крымской весны сняли взрывоопасный сценарий, который мог привести к масштабному конфликту на полуострове", - сказал Нада.
По его словам, Россия не позволила, чтобы политический кризис на Украине в 2014 году спровоцировал в Крыму горячую фазу конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".