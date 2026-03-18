Ученые обнаружили новый подтип рака - РИА Новости, 18.03.2026
05:39 18.03.2026
Ученые обнаружили новый подтип рака
Ученые обнаружили новый подтип рака

ТОКИО, 18 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские ученые обнаружили новый опасный подтип рака крови, который чаще встречается у подростков и молодых взрослых, плохо выявляется обычными анализами и связан с неблагоприятным прогнозом, рассказал РИА Новости руководитель исследования, глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Ёсида.
Речь идет о новом подтипе T-клеточного острого лимфобластного лейкоза — злокачественного заболевания крови, которое развивается из незрелых иммунных клеток. В ходе исследования более тысячи случаев T-клеточного острого лимфобластного лейкоза новый подтип был выявлен у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет, при этом средний возраст составил около 17 лет, что указывает на более частое развитие заболевания у подростков и молодых взрослых.
Врач - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Онколог рассказал, сколько стоит лечение рака в России
01:08
По словам Ёсиды, этот вариант болезни был отнесен к группе крайне высокого риска из-за неблагоприятных результатов лечения.
"Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов", — пояснил он.
Анализ также показал, что новый подтип может оставаться незамеченным при стандартных обследованиях, поскольку связан с редкой хромосомной перестройкой, при которой участок ДНК, регулирующий работу генов, перемещается и начинает активировать другие гены, что приводит к агрессивному росту опухолевых клеток.
"Обнаружение этого подтипа позволяет подобрать соответствующее лечение, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, что может повысить вероятность излечения", — сказал Ёсида.
Работник медучреждения - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Главный онколог Минздрава назвал средний возраст заболевания раком в России
15 марта, 02:17
По его словам, для точного выявления такого варианта заболевания важное значение будут иметь современные методы генетического анализа.
"Важное значение будут иметь исследования с использованием новых технологий, таких как полногеномное секвенирование", — отметил он.
В то же время причины того, что этот подтип чаще встречается у подростков и молодых взрослых, пока не ясны.
"Причина пока неизвестна, однако мы считаем, что это является особенностью данного подтипа", — сказал исследователь.
Ёсида также выразил надежду на то, что полученные результаты могут помочь в разработке новых методов терапии.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Онколог объяснил, в чем коварство рака желудка
13 марта, 07:03
 
