Криминалист призвал не открывать дверь незнакомцам, в том числе полицейским

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россиянам не стоит впускать в дом посторонних лиц, в том числе полицейских, а информацию о визите правоохранителей необходимо уточнять в дежурной части, заявил криминалист Михаил Игнатов.

"Во-первых, открывать незнакомым двери нельзя, в принципе никому. Кто бы ни был, даже если вам показывают удостоверение сотрудника полиции или какого-то другого правоохранительного органа. Если к вам пришли якобы полицейские, попросите представиться, сказать, из какого отделения, где работает, какая у него должность и звание" - сообщил Игнатов в беседе с NEWS.ru

После этого, по словам криминалиста, следует перезвонить в дежурную часть отдела и задать вопросы о наличии такого сотрудника, его местонахождении и корректности адреса, на который он должен был выехать.

У полицейского можно узнать, по какому поводу тот пришел, а также выяснить местонахождение понятых. Как отметил Игнатов, в случае обыска сотрудник МВД должен предъявить соответствующую санкцию.