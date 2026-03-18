Рейтинг@Mail.ru
Криминалист призвал не открывать дверь незнакомцам, в том числе полицейским - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/kriminalist-2081443527.html
Криминалист призвал не открывать дверь незнакомцам, в том числе полицейским
Криминалист призвал не открывать дверь незнакомцам, в том числе полицейским - РИА Новости, 18.03.2026
Криминалист призвал не открывать дверь незнакомцам, в том числе полицейским
Россиянам не стоит впускать в дом посторонних лиц, в том числе полицейских, а информацию о визите правоохранителей необходимо уточнять в дежурной части, заявил... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:42:00+03:00
2026-03-18T14:42:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/03/1556590352_0:207:3078:1938_1920x0_80_0_0_7dbe30f120ccac21ca79edc29d564150.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/03/1556590352_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_3b384ce05a1b68aa076d93cedcd00160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Криминалист призвал не открывать дверь незнакомцам, в том числе полицейским

Криминалист Игнатов призвал не открывать дверь незнакомцам

© Depositphotos.com / Zhyk1988Девушка смотрит в дверной глазок
Девушка смотрит в дверной глазок - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Depositphotos.com / Zhyk1988
Девушка смотрит в дверной глазок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россиянам не стоит впускать в дом посторонних лиц, в том числе полицейских, а информацию о визите правоохранителей необходимо уточнять в дежурной части, заявил криминалист Михаил Игнатов.
"Во-первых, открывать незнакомым двери нельзя, в принципе никому. Кто бы ни был, даже если вам показывают удостоверение сотрудника полиции или какого-то другого правоохранительного органа. Если к вам пришли якобы полицейские, попросите представиться, сказать, из какого отделения, где работает, какая у него должность и звание" - сообщил Игнатов в беседе с NEWS.ru.
Прохожие на улице Остоженке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
11 декабря 2025, 08:00
После этого, по словам криминалиста, следует перезвонить в дежурную часть отдела и задать вопросы о наличии такого сотрудника, его местонахождении и корректности адреса, на который он должен был выехать.
У полицейского можно узнать, по какому поводу тот пришел, а также выяснить местонахождение понятых. Как отметил Игнатов, в случае обыска сотрудник МВД должен предъявить соответствующую санкцию.
"Нужно понимать, что преступник не обязательно попытается попасть в квартиру. Он может стоять неподалеку, выжидать. Так что здесь надо быть крайне осторожным и внимательно смотреть, кто за вами входит в подъезд. С незнакомым человеком заходить в лифт вообще не стоит. Это общие правила безопасности, о которых сейчас, к сожалению, нельзя забывать", - заключил эксперт.
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала