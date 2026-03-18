В Кремле назвали день воссоединения Крыма с Россией знаменательным

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал знаменательным день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
"Сегодня знаменательный день, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в честь годовщины воссоединения президент России Владимир Путин откроет посредством видеоконференции новые объекты, которые построены в Крыму и Севастополе.
"И также (президент планирует - ред.) провести совещание с членами правительства, в ходе которого в качестве профильного вопроса как раз и будет рассматриваться тема социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Будет обстоятельный доклад вице-премьера Марата Хуснуллина по этой теме. И, как обычно делает президент, будут также еще затрагиваться и текущие оперативные вопросы в ходе этого совещания", - сообщил Песков.
Кроме того, глава государства проведет в среду рабочие встречи непубличного характера, добавил Песков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".