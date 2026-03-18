Прокуратура взяла под контроль дело об убийстве женщины в Красногорске

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Красногорская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве 35-летней жительницы Ставропольского края, чье расчлененное тело нашли в чемоданах в Красногорске, сообщили в подмосковной прокуратуре.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ход и результаты его расследования контролирует Красногорская городская прокуратура", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 18 марта мужчина, находясь в квартире дома на Подмосковном бульваре в Красногорске, на почве ранее возникшего конфликта убил свою сожительницу, затем вынес тело в двух чемоданах к мусорным бакам во дворе, после чего покончил с собой.