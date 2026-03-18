13:13 18.03.2026 (обновлено: 13:25 18.03.2026)
В Красноярском крае нашли незаконный скотомогильник
Незаконный скотомогильник с десятками туш обнаружили недалеко от трассы в Емельяновском округе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом отделении... РИА Новости, 18.03.2026
© Народный фронт | Красноярский крайНезаконный скотомогильник в Красноярском крае. Кадр видео
Незаконный скотомогильник в Красноярском крае. Кадр видео
КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Незаконный скотомогильник с десятками туш обнаружили недалеко от трассы в Емельяновском округе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом отделении Народного фронта.
"В народный фронт обратились жители села Придорожное, которые сообщили, что недалеко от трассы они обнаружили большой скотомогильник. Мы сегодня выехали на место и обнаружили кучу останков крупнорогатого скота. В одной из куч видно, что это, скорее всего, останки после обвалки", - сказала сопредседатель Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко.
На кадрах, предоставленных Народным фронтом, видно, что на поле в куче лежат несколько десятков туш коров. Среди останков можно увидеть головы с рогами, копыта и кости от различных частей тела.
В прокуратуре Красноярского края уточнили РИА Новости, что надзорным ведомством уже организована проверка по факту обнаружения скотомогильника. "Отобраны материалы, сегодня-завтра поступят результаты лабораторных исследований, в зависимости от которых будет определено лицо, которое утилизирует (останки – ред.)", - сказала собеседница агентства.
