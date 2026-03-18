В Красноярском крае нашли незаконный скотомогильник

КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Незаконный скотомогильник с десятками туш обнаружили недалеко от трассы в Емельяновском округе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом отделении Народного фронта.

"В народный фронт обратились жители села Придорожное, которые сообщили, что недалеко от трассы они обнаружили большой скотомогильник. Мы сегодня выехали на место и обнаружили кучу останков крупнорогатого скота. В одной из куч видно, что это, скорее всего, останки после обвалки", - сказала сопредседатель Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко.

На кадрах, предоставленных Народным фронтом, видно, что на поле в куче лежат несколько десятков туш коров. Среди останков можно увидеть головы с рогами, копыта и кости от различных частей тела.