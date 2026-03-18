СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Фантастические преобразования произошли в Крыму за последние 12 лет с момента возвращения в состав России, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, благодаря поддержке федерального центра Крым за последние 12 лет добился невиданного инфраструктурного развития.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".