ВОЗ готовится к инциденту с ядерным оружием на Ближнем Востоке, пишут СМИ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения готовится к возможному применению ядерного оружия или удару по ядерному объекту на Ближнем Востоке, заявила директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.
"Наихудший сценарий — это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить [последствия — прим. ред.] ущерба, который будет нанесен региону и всему миру. Если это все-таки произойдет, последствия будут ощущаться десятилетиями", — рассказала она в интервью изданию Politico.
Эксперт отметила, что персонал ВОЗ готовится к ядерному инциденту "в более широком смысле", включая удары по ядерным объектам или атаку с применением атомной бомбы. Бахли добавила, что удары США по нефтяным объектам Ирана могут привести к серьезным последствиям для здоровья населения, в том числе из-за них может увеличиться число респираторных заболеваний.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.