13:39 18.03.2026
Комитет ДУМ Татарстана первым прошел проверку по новому национальному ГОСТу
Комитет ДУМ Татарстана первым прошел проверку по новому национальному ГОСТу
КАЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Комитет по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) первым среди российских органов по сертификации прошел проверку Росаккредитации на соответствие новому национальному ГОСТу и получил статус "орган по сертификации "халяль", сообщает ДУМ РТ.
"Комитет по стандарту "Халяль" ДУМ РТ стал первым в истории России органом по сертификации, официально получившим статус "орган по сертификации халяль". Решение было принято на основании требований стандарта ГОСТ Р 70402-2024", - говорится в сообщении.
Первый халяльный супермаркет в Казани - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Сертификацию "халяль" планируют сделать общей в России
11 февраля, 18:27
ГОСТ Р 70402-2024 - новый российский национальный стандарт, который устанавливает требования к органам по сертификации "халяль" и действует с 1 сентября 2024 года. Он разработан с учетом международных стандартов в сфере "халяль" - Организации по стандартизации совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GSO) и Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC) Организации исламского сотрудничества, а также базового международного стандарта ISO/ІЕС 17065.
Дополнительно в сентябре 2025 года вступили в силу критерии аккредитации органов по сертификации "халяль", которые координируют федеральные службы по аккредитации, а в феврале текущего года была введена в работу схема аккредитации.
Таким образом, комитет по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Татарстана стал единственным органом по сертификации "халяль" в России, который соответствует национальному ГОСТу, новым критериям и схеме аккредитации. Это гарантирует российским и зарубежным потребителям, что продукция с сертификацией комитета надежна, поскольку выдана организацией, работающей под государственным контролем и по международным принципам оценки соответствия "халяль".
В ходе прохождения аккредитации комитет был проверен на наличие системы управления качеством, процедур аудита "халяль", механизмов контроля беспристрастности, проверены компетентность персонала и все необходимые документы. Был проведен анализ внутренней структуры на наличие в организации аудиторов, технических экспертов по исламским вопросам, технических экспертов по сертификации "халяль".
Комитет по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Татарстана действует с 1999 года и является принципиальным органом сертификации "халяль" в России с расширенным штатом контролеров, пользуется доверием у российских мусульманских потребителей. В настоящее время сертификация комитета признана в 22 странах, что упрощает экспорт продукции российских товаропроизводителей на внешние рынки.
Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля (в центре) и мечеть Кул Шариф с вертолетной площадки гостиницы Гранд Отель Казань - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Татарстан экспортировал продукции "халяль" на $27 млн за 10 месяцев
26 ноября 2025, 19:51
 
