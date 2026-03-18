Комитет ДУМ Татарстана первым прошел проверку по новому национальному ГОСТу

КАЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Комитет по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) первым среди российских органов по сертификации прошел проверку Росаккредитации на соответствие новому национальному ГОСТу и получил статус "орган по сертификации "халяль", сообщает ДУМ РТ.

"Комитет по стандарту "Халяль" ДУМ РТ стал первым в истории России органом по сертификации, официально получившим статус "орган по сертификации халяль". Решение было принято на основании требований стандарта ГОСТ Р 70402-2024", - говорится в сообщении.

ГОСТ Р 70402-2024 - новый российский национальный стандарт, который устанавливает требования к органам по сертификации "халяль" и действует с 1 сентября 2024 года. Он разработан с учетом международных стандартов в сфере "халяль" - Организации по стандартизации совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GSO) и Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC) Организации исламского сотрудничества, а также базового международного стандарта ISO/ІЕС 17065.

Дополнительно в сентябре 2025 года вступили в силу критерии аккредитации органов по сертификации "халяль", которые координируют федеральные службы по аккредитации, а в феврале текущего года была введена в работу схема аккредитации.

Таким образом, комитет по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Татарстана стал единственным органом по сертификации "халяль" в России, который соответствует национальному ГОСТу, новым критериям и схеме аккредитации. Это гарантирует российским и зарубежным потребителям, что продукция с сертификацией комитета надежна, поскольку выдана организацией, работающей под государственным контролем и по международным принципам оценки соответствия "халяль".

В ходе прохождения аккредитации комитет был проверен на наличие системы управления качеством, процедур аудита "халяль", механизмов контроля беспристрастности, проверены компетентность персонала и все необходимые документы. Был проведен анализ внутренней структуры на наличие в организации аудиторов, технических экспертов по исламским вопросам, технических экспертов по сертификации "халяль".