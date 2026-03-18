https://ria.ru/20260318/koltso-2081537838.html
Восемь регионов "Золотого кольца" подписали соглашение о развитии маршрута
Восемь регионов России, Минэкономразвития, ЦСР (Центр стратегических разработок) и РПЦ подписали соглашение о развитии туристского маршрута "Золотое кольцо",... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T19:49:00+03:00
туризм
москва
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059810121_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_e46b038d85a319692c2e0b6e319b1a12.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059810121_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ae466c7e572d9f12a005bc68623f06cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий чернышенко
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Восемь регионов России, Минэкономразвития, ЦСР (Центр стратегических разработок) и РПЦ подписали соглашение о развитии туристского маршрута "Золотое кольцо", передает корреспондент РИА Новости.
В среду с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко
состоялась стратегическая сессия по вопросам развития туристского маршрута "Золотое кольцо".
"И мы с вами сегодня, подписывая соглашение, будем брать на себя тоже обязательства по ответственному использованию этого бренда. Мы хотим увеличить турпоток через познавательный туризм, исторический, паломнический туризм, гастрономический, патриотический. ... Поэтому здесь очень многое, что нужно будет сделать. Но самое главное, к чему хотел бы я призвать вас, всех участников - работать как одна команда", - сказал Чернышенко, комментируя соглашение по маршруту "Золотого кольца".
По его словам, обсуждение развития "Золотого кольца" выходит за туристические рамки, являясь вопросом сохранения культурного кода страны и создания мощного экономического драйвера для регионов.
"Золотое кольцо" – наш флагманский бренд на международном и внутреннем рынке. Но бренд должен подкрепляться инфраструктурой, сервисом и цифровыми решениями", - подчеркнул Чернышенко.
Он также напомнил, что в 2025 году регионы "Золотого кольца" вместе с Москвой
посетили 24 миллиона туристов, что составило 27% от всех внутренних туристических поездок.