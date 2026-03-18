Восемь регионов "Золотого кольца" подписали соглашение о развитии маршрута
19:49 18.03.2026
Восемь регионов "Золотого кольца" подписали соглашение о развитии маршрута
Восемь регионов "Золотого кольца" подписали соглашение о развитии маршрута - РИА Новости, 18.03.2026
Восемь регионов "Золотого кольца" подписали соглашение о развитии маршрута
Восемь регионов России, Минэкономразвития, ЦСР (Центр стратегических разработок) и РПЦ подписали соглашение о развитии туристского маршрута "Золотое кольцо",... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T19:49:00+03:00
2026-03-18T19:49:00+03:00
москва, дмитрий чернышенко
Туризм, Москва, Дмитрий Чернышенко
Восемь регионов "Золотого кольца" подписали соглашение о развитии маршрута

РИА Новости: регионы "Золотого кольца" подписали соглашение о развитии маршрута

© РИА Новости / Анастасия МержановаТроице-Сергиева Лавра в городе Сергиев Посад
Троице-Сергиева Лавра в городе Сергиев Посад
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Троице-Сергиева Лавра в городе Сергиев Посад. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Восемь регионов России, Минэкономразвития, ЦСР (Центр стратегических разработок) и РПЦ подписали соглашение о развитии туристского маршрута "Золотое кольцо", передает корреспондент РИА Новости.
В среду с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялась стратегическая сессия по вопросам развития туристского маршрута "Золотое кольцо".
"И мы с вами сегодня, подписывая соглашение, будем брать на себя тоже обязательства по ответственному использованию этого бренда. Мы хотим увеличить турпоток через познавательный туризм, исторический, паломнический туризм, гастрономический, патриотический. ... Поэтому здесь очень многое, что нужно будет сделать. Но самое главное, к чему хотел бы я призвать вас, всех участников - работать как одна команда", - сказал Чернышенко, комментируя соглашение по маршруту "Золотого кольца".
По его словам, обсуждение развития "Золотого кольца" выходит за туристические рамки, являясь вопросом сохранения культурного кода страны и создания мощного экономического драйвера для регионов.
"Золотое кольцо" – наш флагманский бренд на международном и внутреннем рынке. Но бренд должен подкрепляться инфраструктурой, сервисом и цифровыми решениями", - подчеркнул Чернышенко.
Он также напомнил, что в 2025 году регионы "Золотого кольца" вместе с Москвой посетили 24 миллиона туристов, что составило 27% от всех внутренних туристических поездок.
