В ГД предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для педагогических и медицинских работников.

Поправки в закон "О страховых пенсиях" будут внесены на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проект федерального закона направлен на повышение уровня социальной защищенности педагогических и медицинских работников, осуществляющих профессиональную деятельность в сферах образования и здравоохранения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается установить для них повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 к суммарному ИПК, сформированному за весь период трудовой деятельности.

Он подчеркнул, что такое решение направлено на компенсацию объективно сложившегося дисбаланса между высокой нагрузкой, социальной значимостью труда врачей, педагогов и уровнем их пенсионных прав.

"Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие", – уточнил парламентарий.