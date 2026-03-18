В ГД предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для педагогических и медицинских...
2026-03-18T01:10:00+03:00
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для педагогических и медицинских работников.
Поправки в закон "О страховых пенсиях" будут внесены на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона направлен на повышение уровня социальной защищенности педагогических и медицинских работников, осуществляющих профессиональную деятельность в сферах образования и здравоохранения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов
отметил, что предлагается установить для них повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 к суммарному ИПК, сформированному за весь период трудовой деятельности.
Он подчеркнул, что такое решение направлено на компенсацию объективно сложившегося дисбаланса между высокой нагрузкой, социальной значимостью труда врачей, педагогов и уровнем их пенсионных прав.
"Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие", – уточнил парламентарий.
По словам Миронова, принятие законопроекта приведёт к повышению престижа профессий, снижению рисков бедности в пенсионном возрасте, а также формированию устойчивых стимулов для длительной легальной занятости в системе образования и здравоохранении.