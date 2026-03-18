Большинство мобилизованных прибывают в подавленном состоянии, заявили в ВСУ
https://ria.ru/20260318/svo-2081343500.html
https://ria.ru/20260318/svo-2081341046.html
Кобылянский: около 70% мобилизованных прибывают в подавленном состоянии
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Порядка 70% мобилизованных в украинскую армию попадают в учебные центры в подавленном эмоциональном состоянии, заявил полковник десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Кобылянский.
"Военнослужащие, которые попадают в учебный центр, к сожалению, имеют эмоциональное состояние на низком уровне. В социальных сетях много негативной информации, что, если он едет в учебный центр, потом в бригаду, он обязательно должен погибнуть... По меньшей мере 70% прибывают с негативным отношением к службе", - сказал Кобылянский в интервью изданию "Телеграф".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.