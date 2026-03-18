Китай вытеснил два филиппинских самолета из спорного пространства

ПЕКИН, 18 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Китая вытеснили два филиппинских самолета из воздушного пространства близ островов Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими, следует из заявления Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"18 марта два филиппинских самолета C-208 незаконно вторглись в воздушное пространство над китайскими островами Хуанъянь (риф Скарборо - ред.) без разрешения китайского правительства", - говорится в заявлении Южной зоны боевого командования НОАК

Отмечается, что военно-морские и военно-воздушные силы НОАК после предупреждения "выдворили филиппинские самолеты в соответствии с законом и правилами".

"Мы настоятельно призываем филиппинскую сторону немедленно прекратить нарушения и провокации", - отмечается в заявлении.

Бруней, Малайзия, КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море , на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам Филиппины и другие государства региона.