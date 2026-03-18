В Китае оценили перспективы сотрудничества с Россией в сфере робототехники

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сферы робототехники и искусственного интеллекта имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества России и Китая, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
"Искусственный интеллект, робототехника и большие данные имеют хорошие перспективы для сотрудничества Китая и России", - сказал он в беседе с агентством в рамках первого Российско-китайского логистического бизнес-форума.
По словам председателя Союза, в настоящее время китайские технологические компании все активнее участвуют в двустороннем сотрудничестве. Например, продукция Passion и ряда других фирм уже поступила на российский рынок, подчеркнул он.
Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В январе 2026 года китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов.