В Китае оценили перспективы сотрудничества с Россией в сфере робототехники

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сферы робототехники и искусственного интеллекта имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества России и Китая, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.

По словам председателя Союза, в настоящее время китайские технологические компании все активнее участвуют в двустороннем сотрудничестве. Например, продукция Passion и ряда других фирм уже поступила на российский рынок, подчеркнул он.