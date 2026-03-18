"Социум трейд" отказался от иска о взысканиях с Киркорова

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. АО "Социум трейд" отказалось от взыскания более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному договору с певца Филиппа Киркорова, производство по иску прекращено, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Его адвокат Роман Кузьмин пояснял РИА Новости, что в 2022 году Киркоров взял кредит у МКБ с условием, что вместо оплаты он выступит у них на корпоративе, "что и было сделано", однако истец просил взыскать более 12 миллионов рублей, включая пени.