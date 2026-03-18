Стало известно, когда россияне чаще ходят в кино
Стало известно, когда россияне чаще ходят в кино

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россияне чаще всего ходят в кино в январе, а новогодние каникулы остаются главным драйвером посещаемости, следует из аналитики исследовательского центра КГ "ПРОГРЕСС", с которой ознакомилось интернет-издание "Газета.ru".
"Абсолютный пик зрительской активности традиционно пришелся на январь. В первый месяц года кинотеатры собрали 8,4 миллиарда рублей, а фильмы посмотрели 18,2 миллиона человек. Было проведено 656 тысяч сеансов - максимальный показатель года. Новогодние каникулы остаются главным драйвером посещаемости: аудитория активнее выбирает кино как формат семейного досуга", - сообщает "Газета.ru", ссылаясь на результаты исследования динамики кинопроката за 2025 год.
Отмечается, что в феврале интерес к кино резко снижается: сборы падают более чем вдвое, количество зрителей сокращается до 6,8 миллиона. Затем, в марте, фиксируется частичное восстановление. В апреле и мае показатели снова идут вниз - зритель становится менее активным, а кино постепенно уступает другим форматам досуга.
Меньше всего россияне посещают кино летом. Так, в июле и августе были отмечены самые слабые результаты по всем метрикам. В августе зафиксирован абсолютный минимум: 0,93 миллиарда рублей сборов и 2,35 миллиона зрителей. Сеансов также становится меньше, так как летом аудитория обычно меняет кинотеатр на отпуск, дачи и открытые пространства.
В сентябре спрос на кино начинает расти, а в октябре и ноябре восстановление ускоряется. Ноябрь стал вторым по успешности месяцем года: 5,4 миллиарда рублей сборов и более 12 миллионов зрителей. Тогда кинотеатры оперативно расширяют сетку показов, реагируя на возвращение аудитории.
При этом в декабре вновь фиксируется снижение - 2,5 миллиарда рублей и 5,6 миллиона зрителей. Подчеркивается, что, по оценке аналитиков, зрительский всплеск смещается на последнюю неделю месяца и переходит в январь следующего года, формируя новый пик.
"Поведение аудитории в 2025 году подтверждает устойчивую модель: россияне воспринимают кино как часть праздничного и осеннего досуга, но летом интерес резко падает. Самый чувствительный период для кинотеатров - июль и август, когда аудитория практически вдвое менее активна по сравнению с межсезоньем. При этом ноябрь уверенно закрепился как второй центр притяжения зрителей", - отмечает основатель КГ "ПРОГРЕСС" Дмитрий Солопов.
