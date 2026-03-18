"Хезболла" сообщила о более чем 220 операциях против Израиля за неделю

БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" провело 222 боевые операции против Израиля за неделю, включая атаки по местам скопления живой силы, удары по военной инфраструктуре и населенным пунктам, следует из отчета движения в среду.
"Недельный отчет боевых операций с 10 по 16 марта. Осуществлено 222 операции, максимальная глубина целей - 140 километров (от ливано-израильской границы - ред.), 90 операций - внутри территорий оккупированной палестины, 132 - на территории Ливана", - говорится в отчете.
Согласно отчету, 38 раз были атакованы израильские военные базы, 59 раз населенные пункты, предотвращена 71 попытка продвижения сухопутных сил вглубь территории Ливана. В течении недели уничтожено десять танков "Меркава".
Армия израиля 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана, вместе с тем увеличилась интенсивность населения ударов силами ВВС Израиля по югу и востоку Ливана, а также по южному пригороду и центральным районам Бейрута.