"Хезболла" сообщила о более чем 220 операциях против Израиля за неделю - РИА Новости, 18.03.2026
16:43 18.03.2026
"Хезболла" сообщила о более чем 220 операциях против Израиля за неделю
"Хезболла" сообщила о более чем 220 операциях против Израиля за неделю - РИА Новости, 18.03.2026
"Хезболла" сообщила о более чем 220 операциях против Израиля за неделю
Движение "Хезболлах" провело 222 боевые операции против Израиля за неделю, включая атаки по местам скопления живой силы, удары по военной инфраструктуре и... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:43:00+03:00
2026-03-18T16:43:00+03:00
в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" сообщила о более чем 220 операциях против Израиля за неделю

Хезболла сообщила о проведении 222 боевых операций против Израиля за неделю

© Фото : предоставлено пресс-слубой ливанского движения "Хезболлах"Флаг "Хезболлы"
Флаг Хезболлы - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : предоставлено пресс-слубой ливанского движения "Хезболлах"
Флаг "Хезболлы". Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" провело 222 боевые операции против Израиля за неделю, включая атаки по местам скопления живой силы, удары по военной инфраструктуре и населенным пунктам, следует из отчета движения в среду.
"Недельный отчет боевых операций с 10 по 16 марта. Осуществлено 222 операции, максимальная глубина целей - 140 километров (от ливано-израильской границы - ред.), 90 операций - внутри территорий оккупированной палестины, 132 - на территории Ливана", - говорится в отчете.
Согласно отчету, 38 раз были атакованы израильские военные базы, 59 раз населенные пункты, предотвращена 71 попытка продвижения сухопутных сил вглубь территории Ливана. В течении недели уничтожено десять танков "Меркава".
Армия израиля 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана, вместе с тем увеличилась интенсивность населения ударов силами ВВС Израиля по югу и востоку Ливана, а также по южному пригороду и центральным районам Бейрута.
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
