Директор телеканала, связанного с "Хезболлой", погиб при ударе Израиля

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что израильские ВВС атаковали здание в районе Зукак Блат, ракета попала в квартиру на восьмом этаже жилого дома.

"Телеканал Al-Manar сообщает о гибели директора политических программ, коллеги хаджа Мохаммада Шари и его супруги, погибших в результате израильского удара по району Зукак Блат в Бейруте", - написано в заявлении на официальном сайте телеканала.