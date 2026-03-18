В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали три ребенка и мужчина

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Три ребенка и мужчина в Горностаевке Херсонской области пострадали в результате атаки украинского БПЛА по легковому автомобилю со знаком "Дети" на лобовом стекле, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Горностаевке в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю со знаком "Дети" на лобовом стекле пострадали три ребёнка 2006, 2010 и 2012 года рождения, а также мужчина 1968 года рождения. Все они доставлены в Горностаевскую ЦРБ", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Как сообщает губернатор, в Новой Каховке в результате обстрела частного дома вооруженными силами Украины погиб мужчина 1943 года рождения и еще один мужчина 1964 года рождения ранен.
По словам Сальдо, в Раденске Алешкинского муниципального округа при атаке беспилотника ранена женщина 1988 года рождения.
Как отмечается в сообщении, обстрелы со стороны ВСУ повредили жилые дома в Бехтерах и Брилёвке, неэксплуатируемое здание детского сада в Нововладимировке, Дом культуры в Приветном и административное здание в Чулаковке.