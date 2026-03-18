В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали три ребенка и мужчина

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Три ребенка и мужчина в Горностаевке Херсонской области пострадали в результате атаки украинского БПЛА по легковому автомобилю со знаком "Дети" на лобовом стекле, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Как отмечается в сообщении, обстрелы со стороны ВСУ повредили жилые дома в Бехтерах и Брилёвке, неэксплуатируемое здание детского сада в Нововладимировке, Дом культуры в Приветном и административное здание в Чулаковке.