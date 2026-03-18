В Белом доме не ожидали, что Кент объявит об отставке публично, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. В Белом доме не ожидали, что глава национального контртеррористического центра США Джо Кент объявит о своей отставке публично, оформив заявление на официальном правительственном бланке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Ранее во вторник Кент опубликовал заявление, в котором он сказал, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана. По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял угрозы для Штатов.
"Многие помощники Белого дома не ожидали, что Кент объявит о своей отставке публично, на правительственном бланке, чтобы это увидел весь мир", - приводит издание слова высокопоставленного представителя администрации.
Это решение, вызвавшее резонанс в Вашингтоне и иностранных столицах, заставило советников президента Трампа экстренно принимать меры. По данным газеты, они перешли к открытой критике Кента, стремясь минимизировать его влияние.
Сам Трамп, отвечая ранее во вторник на вопрос журналиста об отставке Кента, сказал, что считал его "хорошим парнем", но всегда думал, что "он слаб в вопросах безопасности, очень слаб в вопросах безопасности". Уход чиновника с поста американский лидер оценил позитивно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.