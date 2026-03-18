Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/kent-2081420388.html
В Белом доме не ожидали, что Кент объявит об отставке публично, пишут СМИ
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86515744da1e3a0dfb256b23816d350e.jpg
https://ria.ru/20260318/rar-2081387961.html
https://ria.ru/20260318/tramp-2081415954.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a651687c7a2dbbaddb6611ad48cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Белом доме не ожидали, что Кент объявит об отставке публично, пишут СМИ

Официальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. В Белом доме не ожидали, что глава национального контртеррористического центра США Джо Кент объявит о своей отставке публично, оформив заявление на официальном правительственном бланке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Ранее во вторник Кент опубликовал заявление, в котором он сказал, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана. По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял угрозы для Штатов.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Разногласия между США и ЕС стали прямым конфликтом, считает политолог
Вчера, 11:51
"Многие помощники Белого дома не ожидали, что Кент объявит о своей отставке публично, на правительственном бланке, чтобы это увидел весь мир", - приводит издание слова высокопоставленного представителя администрации.
Это решение, вызвавшее резонанс в Вашингтоне и иностранных столицах, заставило советников президента Трампа экстренно принимать меры. По данным газеты, они перешли к открытой критике Кента, стремясь минимизировать его влияние.
Сам Трамп, отвечая ранее во вторник на вопрос журналиста об отставке Кента, сказал, что считал его "хорошим парнем", но всегда думал, что "он слаб в вопросах безопасности, очень слаб в вопросах безопасности". Уход чиновника с поста американский лидер оценил позитивно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Трамп объяснил, почему губернатор Калифорнии не может стать президентом
Вчера, 13:04
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала