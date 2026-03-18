В Катаре промышленный город был сильно поврежден в результате обстрела

ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Серьезный ущерб нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки, сообщила катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy.

В свою очередь, министерство обороны Катара сообщило, что силы ПВО сумели сбить четыре баллистические ракеты из Ирана, но одна из ракет упала на территории Рас-Лаффана, вызвав пожар.