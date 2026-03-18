В Катаре сообщили о пожаре в районе производства СПГ после атаки Ирана

ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны в результате иранской атаки, сообщило в среду катарское министерство внутренних дел.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана выпустила предупреждение, что планирует атаковать объекты топливно-энергетического сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, в том числе и комплекс в Рас-Лаффане.
"Отряды пожарных службы гражданской обороны тушат пожар в районе Рас-Лаффан, вызванный иранской атакой", - говорится в сообщении ведомства.
Производство СПГ в Рас-Лаффане было приостановлено в начале марта после попадания беспилотников в один из объектов.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
