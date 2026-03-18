В Катаре сообщили о пожаре в районе производства СПГ после атаки Ирана

ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны в результате иранской атаки, сообщило в среду катарское министерство внутренних дел.