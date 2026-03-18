В Катаре сообщили о пожаре в районе производства СПГ после атаки Ирана - РИА Новости, 18.03.2026
21:44 18.03.2026 (обновлено: 23:58 18.03.2026)
В Катаре сообщили о пожаре в районе производства СПГ после атаки Ирана
В Катаре сообщили о пожаре в районе производства СПГ после атаки Ирана - РИА Новости, 18.03.2026
В Катаре сообщили о пожаре в районе производства СПГ после атаки Ирана
Пожар вспыхнул в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны в... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T21:44:00+03:00
2026-03-18T23:58:00+03:00
в мире, иран, катар, саудовская аравия, амир саид иравани, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Катаре сообщили о пожаре в районе производства СПГ после атаки Ирана

МВД Катара: после иранской атаки вспыхнул пожар на крупнейшем производстве СПГ

© REUTERS / StringerОбъекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане
Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© REUTERS / Stringer
Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане. Архивное фото
ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны в результате иранской атаки, сообщило в среду катарское министерство внутренних дел.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана выпустила предупреждение, что планирует атаковать объекты топливно-энергетического сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, в том числе и комплекс в Рас-Лаффане.
"Отряды пожарных службы гражданской обороны тушат пожар в районе Рас-Лаффан, вызванный иранской атакой", - говорится в сообщении ведомства.
Производство СПГ в Рас-Лаффане было приостановлено в начале марта после попадания беспилотников в один из объектов.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
В миреИранКатарСаудовская АравияАмир Саид ИраваниАли ХаменеиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
