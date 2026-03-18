https://ria.ru/20260318/katar-2081483886.html
МИД Катара назвал безответственными удары по общему с Ираном месторождению
2026-03-18T16:53:00+03:00
в мире
израиль
катар
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592055731_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7cba951d5f7ee9f57e64e164aaa70b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592055731_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3267efe49a819c397b49608fbb35369d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МИД Катара: удары Израиля по общему месторождению Катара и Ирана безответственны
ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара назвало удары Израиля по совместному с Ираном месторождению Южный/Северный Парс "опасным и безответственным шагом".
"Нанесение Израилем
ударов по объектам, связанным с иранским газовым месторождением Южный Парс, которое является продолжением катарского месторождения Северный Парс, — это опасный и безответственный шаг, особенно с учетом нынешней военной эскалации в регионе", - заявил официальный представитель МИД Катара
Маджид аль-Ансари в своем микроблоге в социальной сети Х
.
Он отметил, что удары по энергетической инфраструктуре "представляют угрозу глобальной энергетической безопасности, а также населению и окружающей среде региона".
В связи с этим МИД Катара призвал стороны конфликта избегать ударов по жизненно важной инфраструктуре и проявлять сдержанность, соблюдая международное право, а также принимать меры для деэскалации в регионе.
Ранее иранская сторона сообщила об атаке США
и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана
, в частности, на месторождение "Южный Парс" и промышленную зону Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения.