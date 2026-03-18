МИД Катара назвал безответственными удары по общему с Ираном месторождению

ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара назвало удары Израиля по совместному с Ираном месторождению Южный/Северный Парс "опасным и безответственным шагом".

"Нанесение Израилем ударов по объектам, связанным с иранским газовым месторождением Южный Парс, которое является продолжением катарского месторождения Северный Парс, — это опасный и безответственный шаг, особенно с учетом нынешней военной эскалации в регионе", - заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в своем микроблоге в социальной сети Х

Он отметил, что удары по энергетической инфраструктуре "представляют угрозу глобальной энергетической безопасности, а также населению и окружающей среде региона".

В связи с этим МИД Катара призвал стороны конфликта избегать ударов по жизненно важной инфраструктуре и проявлять сдержанность, соблюдая международное право, а также принимать меры для деэскалации в регионе.