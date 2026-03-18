Врач назвала три главных провокатора кариеса - РИА Новости, 18.03.2026
02:48 18.03.2026 (обновлено: 04:35 18.03.2026)
Врач назвала три главных провокатора кариеса
Врач назвала три главных провокатора кариеса - РИА Новости, 18.03.2026
Врач назвала три главных провокатора кариеса
Частые перекусы углеводами, плохая гигиена и недостаточное количество слюны являются главными провокаторами развития кариеса, рассказала РИА Новости заслуженный РИА Новости, 18.03.2026
Врач назвала три главных провокатора кариеса

РИА Новости: частые перекусы углеводами и плохая гигиена провоцируют кариес

КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Частые перекусы углеводами, плохая гигиена и недостаточное количество слюны являются главными провокаторами развития кариеса, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
"Главный провокатор — это частые перекусы углеводами. Если вы съели конфету и через 20 минут выпили чай с печеньем, а потом еще ириску — вы создаете во рту круглосуточный "сахарный бульон". Бактерии пируют 24/7 и выделяют кислоту. Второй момент — плохая гигиена", – рассказала профессор.
Она подчеркнула, что зубы чистить нужно минимум два раза в день, а лучше после каждого приема пищи. Если лениться, налет превращается в зубной камень, который самостоятельно снять с зубов уже невозможно.
"Третий (провокатор развития кариеса - ред.) — недостаточное количество и плохое качество слюны. Слюна — наш природный защитник. Из-за болезней или приема некоторых лекарств, ее состав и количество могут меняться и риск кариеса резко возрастает", – подытожила доктор.
Зубной протез, изготовленный в стоматологической поликлинике - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Стоматолог рассказала, что будет, если редко чистить зубы
Вчера, 03:10
 
