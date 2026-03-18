Врач назвала три главных провокатора кариеса

КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Частые перекусы углеводами, плохая гигиена и недостаточное количество слюны являются главными провокаторами развития кариеса, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.

"Главный провокатор — это частые перекусы углеводами. Если вы съели конфету и через 20 минут выпили чай с печеньем, а потом еще ириску — вы создаете во рту круглосуточный "сахарный бульон". Бактерии пируют 24/7 и выделяют кислоту. Второй момент — плохая гигиена", – рассказала профессор.

Она подчеркнула, что зубы чистить нужно минимум два раза в день, а лучше после каждого приема пищи. Если лениться, налет превращается в зубной камень, который самостоятельно снять с зубов уже невозможно.