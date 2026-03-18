В трех районах Омской области ввели карантин из-за вспышки бешенства

ОМСК, 18 мар - РИА Новости. Вспышка бешенства послужила поводом для введения карантина в нескольких селах Омской области, следует из указа губернатора региона Виталия Хоценко.
Карантин введен до середины мая в Марьяновском, Азовском и Омском районах региона. Указ опубликован на официальном портале правительства Омской области. Контроль за его исполнение возложен на министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофу.
"Установить на срок до 12 мая 2026 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства", - говорится в указе губернатора.
Бешенство зафиксировано в поселке Марьяновка, деревне Роза Долина и поселке Горячий Ключ. Карантин будет действовать с 13 марта по 13 мая. Территория в радиусе 500 метров от каждого из названных населенных пунктов считается неблагополучной, на ней также вводится карантин. На территории, где введен карантин, действует ряд ограничительных мер, таких как запреты на самостоятельное лечение животных и посещение территорий посторонними лицами.
