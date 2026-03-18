В Роскачестве рассказали о новом инструменте проверки качества товаров
Торговые сети смогут автоматически проверять Знак качества у товаров, прошедших добровольную сертификацию, с помощью федеральной государственной информационной системы Росаккредитации.
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Торговые сети смогут автоматически проверять Знак качества у товаров, прошедших добровольную сертификацию, с помощью федеральной государственной информационной системы Росаккредитации, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Торговые сети смогут автоматически проверять наличие российского Знака качества у прошедших добровольную сертификацию товаров при помощи федеральной государственной информационной системы Росаккредитации
", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что Роскачество
и Росаккредитация сейчас ведут совместную работу по настройке предоставления данных о товарах со Знаком качества в системе Росаккредитации. "Нововведение позволит повысить прозрачность рынка, поддержать продвижение продукции и сформировать в торговых сетях защищенные "честные полки" с товарами, соответствующими заявленным дополнительным свойствам", - заверили в ведомстве.
Роскачество отметило, что российские системы добровольной сертификации активно развиваются по нескольким направлениям. Среди них: российский Знак качества, органическая, "зеленая" и халяль-продукция.
Эксперты добавили, что добровольная сертификация - это дополнительные требования к продукции сверх обязательных норм, повышение ответственности производителя за качество, а также дополнительная безопасность и защита для потребителя.
"Для системы Роскачества будет запущен отдельный публичный перечень сертификатов. В рамках совместного пилотного проекта будет отработан шаблон для других добровольных систем", - подытожили в ведомстве.