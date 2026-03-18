ЦАХАЛ разрешено убивать любого иранского чиновника, заявило Минобороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар – РИА Новости. Силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано разрешение убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без дополнительного согласования с израильским политическим руководством, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.
"Премьер-министр (Биньямин Нетаньяху - ред.) и я уполномочили ЦАХАЛ ликвидировать любого высокопоставленного иранского чиновника, по которому замкнут разведывательный и оперативный круг, без необходимости дополнительного согласования. Мы продолжим преследовать и ликвидировать их всех", - заявил министр в ходе оценки ситуации на фронтах.
Ранее министр обороны заявлял, что любой лидер, назначенный иранским руководством, станет безоговорочной целью для Израиля.
Во вторник Израиль сообщил, что в результате израильского удара в Тегеране был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также командир добровольческих сил "Басидж" Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей руководства суверенного Ирана, тем более их убийства.