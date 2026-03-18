Президент Израиля посетил место падения кассетной бомбы в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл на место падения иранского кассетного боеприпаса на востоке Тель-Авива, где минувшей ночью погибли два человека, и выступил перед журналистами, передает корреспондент РИА Новости.

На месте собрались десятки журналистов. Спасательные службы продолжают разбор завалов, поэтому доступ к зданию, в которое попали поражающие элементы заблокирован. По словам представителей полиции, вход в здание небезопасен.

"Баллистические ракеты с кассетными боеголовками представляют собой большую угрозу, эти бомбы весом от шести до восьми килограммов несут смерть и катастрофу", - заявил президент.