Иран анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ
Иран анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ - РИА Новости, 18.03.2026
Иран анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ
Тегеран выпустил предупреждение о запланированных ударах по объектам энергетического сектора в арабских странах, сообщила государственная телерадиокомпания. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:00:00+03:00
2026-03-18T16:00:00+03:00
2026-03-18T18:04:00+03:00
иран
саудовская аравия
оаэ
катар
в мире, иран, саудовская аравия, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, катар
В мире, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, Катар
Иран анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ
IRIB: Иран предупредил об атаках на нефтяной сектор в Саудовской Аравии и ОАЭ
ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости.
Тегеран выпустил предупреждение о запланированных ударах по объектам энергетического сектора в арабских странах, сообщила государственная телерадиокомпания
.
«
"Покиньте районы нефтяных объектов в Саудовской Аравии
, ОАЭ и Катаре", — говорится в публикации.
По данным издания, среди целей перерабатывающий завод Samref и нефтехимический комплекс Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, газовое месторождение Аль-Хосн в ОАЭ, нефтехимический комплекс компании Mesaieed Holding, связанной с Chevron, и перерабатывающий завод Рас-Лаффан в Катаре. Они будут атакованы в предстоящие часы. Иранское военное командование подтвердило эти планы.
Предупреждение появилось после того, как Тегеран сообщил об американо-израильском ударе по объектам нефтегазового сектора в южной части Ирана
, в частности по месторождению "Южный Парс" и промышленной зоне Ассалуйе.
Как пишет Bloomberg, нефтедобытчики стран Персидского залива, в том числе компания Saudi Aramco, начали эвакуировать сотрудников с некоторых предприятий.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.