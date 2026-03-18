Иран анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ

ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Тегеран выпустил предупреждение о запланированных ударах по объектам энергетического сектора в арабских странах, сообщила Тегеран выпустил предупреждение о запланированных ударах по объектам энергетического сектора в арабских странах, сообщила государственная телерадиокомпания

« "Покиньте районы нефтяных объектов в Саудовской Аравии , ОАЭ и Катаре", — говорится в публикации.

По данным издания, среди целей перерабатывающий завод Samref и нефтехимический комплекс Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, газовое месторождение Аль-Хосн в ОАЭ, нефтехимический комплекс компании Mesaieed Holding, связанной с Chevron, и перерабатывающий завод Рас-Лаффан в Катаре. Они будут атакованы в предстоящие часы. Иранское военное командование подтвердило эти планы.

Предупреждение появилось после того, как Тегеран сообщил об американо-израильском ударе по объектам нефтегазового сектора в южной части Ирана , в частности по месторождению "Южный Парс" и промышленной зоне Ассалуйе.

Как пишет Bloomberg, нефтедобытчики стран Персидского залива, в том числе компания Saudi Aramco, начали эвакуировать сотрудников с некоторых предприятий.